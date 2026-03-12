Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке за парковочное место избили отца и сына: неизвестные напали на семью с битами и дубинками

Глава СК Бастрыкин запросил доклад о нападении с битами на семью на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

Семья на Камчатке пострадала из-за группового нападения на парковке. Неизвестные набросились на отца и сына с битами и дубинками. Ранения получила также мама при попытке прекратить драку. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о случившемся. Так сказано на сайте Следственного комитета России по региону.

По предварительным данным, скандал разгорелся из-за парковочного места. Возбуждено уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю следственного управления по Камчатскому краю инициировать вопрос о передаче уголовного дела в производство следственных СК России, а также дать правовую оценку публичным высказываниям участников конфликта», — говорится в материале.

Ранее в Москве дебоширы толпой напали на жителя столицы. Они проявили агрессию в ответ на сделанное группе замечание.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше