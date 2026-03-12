На Камчатке за парковочное место избили отца и сына: неизвестные напали на семью с битами и дубинками

Семья на Камчатке пострадала из-за группового нападения на парковке. Неизвестные набросились на отца и сына с битами и дубинками. Ранения получила также мама при попытке прекратить драку. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о случившемся. Так сказано на сайте Следственного комитета России по региону.