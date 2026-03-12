Армия Израиля заявила об ударах по 10 объектам «Хезболлах» в Бейруте

В армейской пресс-службе также добавили, что «в течение 30 минут, ЦАХАЛ нанес удары по 10 террористическим структурам в районе Дахия, включая штаб разведки, штаб подразделения “Радван” и другие командные центры». «Кроме того, ВВС Израиля, управляемые наземными войсками, нанесли удары по более чем 20 целям», — указали военные.