Армия Израиля заявила об ударах по 10 объектам «Хезболлах» в Бейруте

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла серию ударов по объектам «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Источник: AP 2024

«В рамках ударов Армия обороны Израиля обнаружила и обезвредила десятки готовых к запуску пусковых установок и нейтрализовала десятки боевиков “Хезболлах”, готовившихся к атаке на территорию Израиля», — указано в сообщении.

В армейской пресс-службе также добавили, что «в течение 30 минут, ЦАХАЛ нанес удары по 10 террористическим структурам в районе Дахия, включая штаб разведки, штаб подразделения “Радван” и другие командные центры». «Кроме того, ВВС Израиля, управляемые наземными войсками, нанесли удары по более чем 20 целям», — указали военные.