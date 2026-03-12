Торговцев черной икрой задержали в Приморье

Летом 2025 года местные жители успели реализовать часть партии икры амурского осетра. При попытке продать оставшийся товар их деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России. Всего у них изъяли не менее 3,5 килограмма ценного продукта, который они перевозили в личном автомобиле и хранили по нескольким адресам.