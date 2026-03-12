Торговцев черной икрой задержали в Приморье

В Приморском крае открыто уголовное дело в отношении организованной группы из четырех человек, подозреваемых в незаконном обороте черной икры. Трое мужчин и одна женщина из Уссурийска и Михайловского района наладили канал продажи деликатеса, добытого из краснокнижных видов рыб. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Летом 2025 года местные жители успели реализовать часть партии икры амурского осетра. При попытке продать оставшийся товар их деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России. Всего у них изъяли не менее 3,5 килограмма ценного продукта, который они перевозили в личном автомобиле и хранили по нескольким адресам.
Обыски в квартирах подозреваемых показали, что незаконный бизнес приносил внушительный доход.
«В ходе следственных действий обнаружены и изъяты денежные средства, предположительно полученные преступным путем: 35 тысяч долларов США и около 300 тысяч рублей. Также изъяты дорогостоящие наручные часы и другие вещественные доказательства», — рассказали в СУ СК РФ по Приморскому краю.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и ищут каналы, по которым деликатес попадал к подозреваемым. Решается вопрос об избрании меры пресечения.