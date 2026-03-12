Ричмонд
После падения БПЛА на здание в Дубае началась эвакуация

Из здания в Дубае, в котором после падения беспилотника вспыхнул пожар, эвакуировали людей.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотный летательный аппарат упал на здание в Дубае, после чего из строения начали эвакуировать людей, сообщили местные власти.

«Компетентные власти в Дубае реагируют на инцидент с падением беспилотника на здание в районе Дубай Крик Харбор», — отметили в пресс-службе администрации эмирата.

Также вспыхнул пожар, который уже ликвидировали. По информации властей, пострадавших нет.

Напомним, ранее американский политик и блогер Джексон Хинкл из-за ответных ударов Ирана заявил, что Дубай превратился в город-призрак. Он опубликовал видеозапись, на которой неизвестный мужчина идёт по безлюдному мегаполису, который ранее считался символом роскошной жизни.

9 марта агентство Bloomberg со ссылкой на представителей инвестиционных компаний сообщило, что азиатские миллиардеры временно откладывают планы по перемещению капитала в Дубай и изучают возможности для сокращения своих активов на Ближнем Востоке.

