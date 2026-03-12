Девушку обезглавили и повесили на дереве во время йога-тура в Индии

Ранее в Дагестане мужчина, пустивший переночевать незнакомца с неисправной машиной, получил ножевое ранение в пах от своего гостя. Ночью хозяин обнаружил, как его гость роется в шкафу. В ответ на это, незнакомец пустил в ход нож, ударив дагестанца в пах, и сбежал. Злоумышленник сам пришёл с повинной в полицию. На суде нападавший настаивал на недоразумении, утверждая, что искал лишь тёплую одежду. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.