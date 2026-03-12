Две девушки попали в больницу после жесткого ДТП в Приморье

Авария произошла на 9 километре трассы Душкино — Ливадия — Анна, ведущей к популярным приморским пляжам. За рулем Mitsubishi Pajero Sport находилась 18-летняя девушка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
По предварительным данным, юная автомобилистка не учла состояние дорожного покрытия. На мокром асфальте тяжелый внедорожник потерял устойчивость, водитель не справилась с управлением, и машина на скорости вылетела в кювет, где несколько раз перевернулась. Помощь медиков потребовалась всем, кто находился в салоне.
«Травмы получили два человека: сама 18-летняя водитель и ее 17-летняя пассажирка. Обе пострадавшие были оперативно госпитализированы в медицинское учреждение. Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято законное решение», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.