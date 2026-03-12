Две девушки попали в больницу после жесткого ДТП в Приморье

По предварительным данным, юная автомобилистка не учла состояние дорожного покрытия. На мокром асфальте тяжелый внедорожник потерял устойчивость, водитель не справилась с управлением, и машина на скорости вылетела в кювет, где несколько раз перевернулась. Помощь медиков потребовалась всем, кто находился в салоне.