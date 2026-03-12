Участник митинга в Кентукки упал в обморок за спиной Трампа

Незадолго до этого мужчина в первом ряду оперся на ограждение, после чего внезапно упал. Люди вокруг начали активно подавать сигналы и размахивать руками, пытаясь привлечь внимание к случившемуся. Заметив происходящее, Трамп обратился к присутствующим с вопросом о наличии врача и попросил не торопиться, пока медики направлялись к пострадавшему.