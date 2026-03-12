Участник митинга в Кентукки упал в обморок за спиной Трампа

Во время республиканского митинга в штате Кентукки одному из участников мероприятия стало плохо, и он потерял сознание прямо за спиной президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел на трибуне позади главы государства, где находились сторонники, присутствовавшие на выступлении.
Незадолго до этого мужчина в первом ряду оперся на ограждение, после чего внезапно упал. Люди вокруг начали активно подавать сигналы и размахивать руками, пытаясь привлечь внимание к случившемуся. Заметив происходящее, Трамп обратился к присутствующим с вопросом о наличии врача и попросил не торопиться, пока медики направлялись к пострадавшему.
Пока человеку оказывали помощь, президент оставался у микрофона и наблюдал за происходящим. На трибуне рядом с упавшим участником его сторонники пытались привести мужчину в чувство, обмахивая его плакатом в поддержку президента. Ожидая, пока ситуация стабилизируется, Трамп также выразил благодарность сотрудникам экстренных служб за их работу.
Ранее американский боксер Джозеф Джордж упал в обморок после первого раунда поединка с Атифом Оберлтоном. Бой был остановлен, Оберлтон одержал победу техническим нокаутом.