Пропавшие в Санкт-Петербурге братья 11 и 14 лет найдены живыми

Тем временем, в Челябинске ищут 21-летнего Оскара Мезовцева. Утром 5 марта он ушёл из дома в Чурилово и перестал выходить на связь. Мама парня Елена рассказала, что сын вёл замкнутый образ жизни, почти ни с кем не общался, не работал и много времени проводил за компьютером. Но накануне пропажи ничего странного не происходило — ссор не было, парень не пил и не курил. Из дома взял только телефон и паспорт.