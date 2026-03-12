В Комсомольске-на-Амуре ревнивец зарезал сожительницу и лёг спать

В Комсомольске-на-Амуре 45-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве сожительницы, — сообщает МАХ-канал Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, в начале марта 2026 года мужчина вместе с женщиной распивал спиртное в частном доме. Между ними произошёл конфликт на почве ревности. Обвиняемый заподозрил сожительницу в измене, поскольку накануне она не ночевала дома.
Во время ссоры мужчина схватил нож и нанёс женщине множественные удары в шею. От полученных ранений она скончалась на месте. После случившегося обвиняемый лёг спать.
Утром, осознав произошедшее, он перенёс тело погибшей в пристройку, нож бросил в ведро с водой, а затем позвонил в экстренную службу и сообщил о произошедшем.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По решению суда он заключён под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.