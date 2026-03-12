В Хабаровске покупательница украла 120 тысяч рублей у директора магазина

В Хабаровске полицейские задержали 49-летнюю горожанку за кражу денег у директора продуктового магазина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Руководитель торговой точки оставила кошелек с деньгами на холодильнике в торговом зале магазина на улице Руднева. А когда вспомнила о нем, его там уже не оказалось. Она обратилась в полицию.
Как выяснилось, покупательница, которая выбирала товар, заметила кошелек. Когда рядом никого не оказалось, она достала деньги, а кошелек бросила за стеллаж. Полицейские задержали покупательницу, деньги она вернула.
— Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
