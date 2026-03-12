Административное здание горело во Владивостоке на улице Березовой

«На момент прибытия спасателей на цокольном этаже горела котельная и соседнее подсобное помещение. Из здания шел густой дым. Еще до приезда пожарных подразделений из помещений самостоятельно эвакуировались пять человек», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.