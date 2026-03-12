Ричмонд
Административное здание горело во Владивостоке на улице Березовой

Из помещения эвакуировались пять человек.

Источник: Комсомольская правда

В Первомайском районе Владивостока горело административное здание на улице Березовой. Пожар вспыхнул в двухэтажной постройке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, из окон нижнего яруса уже вырывался серый дым.

«На момент прибытия спасателей на цокольном этаже горела котельная и соседнее подсобное помещение. Из здания шел густой дым. Еще до приезда пожарных подразделений из помещений самостоятельно эвакуировались пять человек», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Огонь был полностью ликвидирован на площади около 15 квадратных метров. Сейчас эксперты устанавливают точную причину возгорания — специалистам предстоит выяснить, что именно подвело в котельной: неисправность оборудования или человеческий фактор.