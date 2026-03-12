В Хабаровске арестовали сотрудника госучреждения по обвинению в госизмене

По данным суда, житель Хабаровска, занимая руководящую должность в одном из краевых госучреждений, обвиняется в помощи иностранному государству в деятельности против безопасности России и Вооруженных сил РФ. Следователь в суде указал, что обвиняемого необходимо заключить под стражу, так как иная мера пресечения не исключит возможной попытки злоумышленника скрыться от органов следствия и суда.