В Хабаровске арестовали сотрудника госучреждения по обвинению в госизмене

Он обвиняется в помощи иностранному государству в деятельности против безопасности России и Вооруженных сил РФ.

ХАБАРОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Суд в Хабаровске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Хабаровска.

«Центральным районным судом города Хабаровска избрана мера пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ — государственная измена», — говорится в сообщении.

По данным суда, житель Хабаровска, занимая руководящую должность в одном из краевых госучреждений, обвиняется в помощи иностранному государству в деятельности против безопасности России и Вооруженных сил РФ. Следователь в суде указал, что обвиняемого необходимо заключить под стражу, так как иная мера пресечения не исключит возможной попытки злоумышленника скрыться от органов следствия и суда.

«Оставаясь на свободе, обвиняемый может уничтожить еще не обнаруженные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, поскольку результатами оперативно-разыскной деятельности подтверждаются факты организации обвиняемого неоднократных переводов денежных средств для оказания помощи вооруженным силам иностранного государства», — отметили в пресс-службе.

Обвиняемый заключен под стражу на два месяца, по 9 мая 2026 года включительно.