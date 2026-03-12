При атаке на нефтяные танкеры у берегов Ирака погиб один человек

Член экипажа одного из нефтяных танкеров, которые подверглись обстрелу у берегов Ирака, погиб, сообщил глава отдела по связям со СМИ иракской службы безопасности генерал-лейтенант Саад Маан.
Ранее стало известно, что возле порта Умм-Каср у южного побережья Ирака были атакованы два танкера. Один из них загорелся, на другом произошёл сильный взрыв. После к месту инцидента оперативно прибыли сотрудники иракских экстренных служб.
Маан рассказал, что с танкеров удалось спасти 38 человек. Для проведения этой операции использовались шесть судов.
Иракская государственная компания по маркетингу нефти (SOMO). в свою очередь, проинформировала, что один из атакованных танкеров работал на неё. Корабль SAFESEA VISHNU шёл под флагом Маршалловых островов.
Второй танкер (ZEFYROS) перевозил груз для иракской компании Basra Gas Company. Он двигался под флагом Мальты. Представители SOMO предупредили, что нападения на суда окажут негативное влияние на безопасность и экономику Ирака.
Кроме того, в компании отметили, что атака была совершена в территориальных водах Ирака, и обратили внимание, что инцидент грозит морской навигации. Также появились сведения об обстреле ещё одного танкера. Иракские средства массовой информации уточняют, что корабль столкнулся с заминированным катером.