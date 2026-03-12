Жестокое убийство семьи в Атырауской области: какие ранения нашли на теле сына и дочери

Как рассказал первый заместитель начальника департамента полиции области Куттыбай Садыков, точная причина и время смерти будут установлены после проведения экспертизы. На телах имеются ранения, нанесенные острым предметом. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, тела пропавших брата и сестры были обнаружены неподалеку от дома в микрорайоне Геолог, где подозреваемый ранее снимал времянку. Место их захоронения он указал сам.
Загадочное исчезновение семьи в Атырауской области. В начале января стало известно, что в Атырауской области пропала целая семья из села Жангельдин — супруги и двое их взрослых детей. Согласно ориентировке, опубликованной ДП региона, в розыск были объявлены: Максот Карабалин, Насип Утешкалиева, Мирамгуль Карабалина и Наурыз Мукангалиев.
6 января в ДП Атырауской области сообщили об обнаружении тел супругов, местонахождение их детей оставалось неизвестным. Позже на портале органов правовой статистики и специальных учетов опубликовали карточку на подозреваемого Султана Сарсемалиева (зятя погибших пенсионеров). Его вместе с супругой объявили в международный розыск.
Подозреваемого задержали в деревне Сенару на острове Ломбок в Индонезии. Вместе с ним была установлена и его бывшая супруга, которая тоже проходит по делу как подозреваемая. Обоих уже доставили в Казахстан.
Родственники погибших сообщили, что бывшая жена подозреваемого сейчас находится в центре психологической поддержки и получает медицинско-психологическую помощь.