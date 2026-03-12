Росгвардейцы задержали мужчину за дебош в хостеле на востоке Москвы

«В ночное время, находясь на маршруте патрулирования, правоохранители получили вызов по сигналу “тревога” с одного из охраняемых заведений гостиничного типа на ул. Краснобогатырская. К прибывшим по указанному адресу стражам правопорядка обратился управляющий хостела. Администратор пояснил, что один из гостей пришел ночевать в гостиницу в нетрезвом виде и мешает другим постояльцам отдыхать», — сказали в пресс-службе.