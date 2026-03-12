Ричмонд
Росгвардейцы задержали мужчину за дебош в хостеле на востоке Москвы

На востоке столицы задержан мужчина, устроивший дебош в хостеле. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) по столице.

Источник: РИА "Новости"

«В ночное время, находясь на маршруте патрулирования, правоохранители получили вызов по сигналу “тревога” с одного из охраняемых заведений гостиничного типа на ул. Краснобогатырская. К прибывшим по указанному адресу стражам правопорядка обратился управляющий хостела. Администратор пояснил, что один из гостей пришел ночевать в гостиницу в нетрезвом виде и мешает другим постояльцам отдыхать», — сказали в пресс-службе.

В частности, пьяный гражданин громко матерился и стучал в двери других комнат, мешая постояльцам, замечания персонала игнорировал. Бойцы Росгвардии задержали 26-летнего дебошира и доставили его в отдел полиции.