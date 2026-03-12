Фельдшер скорой помощи Владивостока помогла пассажиру на авиарейсе в Москву

Фельдшер подстанции «Центральная» Владивостокской станции скорой помощи Дарья Драмшева помогла иностранцу во время перелета из Владивостока в Москву. Мужчине стало плохо примерно через три часа после вылета, об этом рассказали в Telegram-канале «Владивостокская скорая».
Дарья Сергеевна в этот день летела в отпуск на запад страны как обычный пассажир. Когда бортпроводники по громкой связи объявили, что одному из людей на борту требуется срочная помощь, фельдшер сразу откликнулась и подошла к месту, где находился пациент.
Пассажиром оказался подданный другой страны, не говорящий по-русски. Как пишет Telegram-канал, мужчина с трудом двигался и стонал от боли. Члены экипажа помогли уложить иностранца в более удобное положение, после чего фельдшер осмотрела его и оказала медицинскую помощь, которую можно провести в салоне самолета.
После посадки состояние пассажира заметно улучшилось: он уверенно шел по проходу, сам нёс чемодан и без сопровождения покинул самолёт.
Дарья Драмшева работает на Станции скорой медицинской помощи Владивостока около двух с половиной лет. Коллеги описывают её как человека, который всегда готов подстраховать смену и помочь другим сотрудникам, в том числе вне рабочего времени.