Фельдшер скорой помощи Владивостока помогла пассажиру на авиарейсе в Москву

Дарья Сергеевна в этот день летела в отпуск на запад страны как обычный пассажир. Когда бортпроводники по громкой связи объявили, что одному из людей на борту требуется срочная помощь, фельдшер сразу откликнулась и подошла к месту, где находился пациент.