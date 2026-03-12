Daily Mail: Эпштейн утверждал, что у него был ребенок от одной из жертв

Кроме того, финансист проявлял интерес к генетическим экспериментам, стремясь к «улучшению человеческой популяции». Некоторые жертвы утверждали, что просыпались на его ранчо «Зорро» в окружении лабораторного оборудования. При этом известно, что Эпштейн просил по меньшей мере двух женщин родить от него детей.