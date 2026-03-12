Daily Mail: Эпштейн утверждал, что у него был ребенок от одной из жертв

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн мог быть отцом ребенка. Об этом пишет газета Daily Mail, ссылаясь на документы Министерства юстиции США, в которых утверждается, что Эпштейн сам заявлял о наличии ребенка от одной из своих жертв.
По данным газеты, в его квартире находились предметы, указывающие на связь с этой женщиной, включая фотографию на пляже и скульптуру торса, которая, по словам Эпштейна, являлась слепком с ее фигуры.
Кроме того, финансист проявлял интерес к генетическим экспериментам, стремясь к «улучшению человеческой популяции». Некоторые жертвы утверждали, что просыпались на его ранчо «Зорро» в окружении лабораторного оборудования. При этом известно, что Эпштейн просил по меньшей мере двух женщин родить от него детей.
