Полметровый метеорит упал на Черноморское побережье России

В ночь на 12 марта в районе Черноморского побережья России, предположительно, разрушился метеорит размером до полуметра. Об этом сообщили ТАСС в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
По информации лаборатории, яркий болид был замечен в нескольких крупных населенных пунктах, расположенных близ восточного черноморского побережья России. «Небольшой метеорит, предположительно, разрушился ночью в районе Черноморского побережья России. Ночью в нескольких региональных телеграм-каналах в крупных населенных пунктах вблизи восточного черноморского побережья России прошли сообщения о массовом наблюдении яркого болида. Исходя из видео, в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра). При этом, исходя из особенностей фрагментации, существует вероятность, что наблюдался техногенный объект. В настоящее время не получилось точно привязать места получения видео к конкретным координатам, но с большой вероятностью объект разрушился непосредственно над Черным морем», — говорится в сообщении.
Яркое явление было зафиксировано жителями Новороссийска, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону, что подтверждает масштабность события.
До этого сообщалось, что падение метеорита в ФРГ вызвало панику у жителей.