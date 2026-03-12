Полметровый метеорит упал на Черноморское побережье России

По информации лаборатории, яркий болид был замечен в нескольких крупных населенных пунктах, расположенных близ восточного черноморского побережья России. «Небольшой метеорит, предположительно, разрушился ночью в районе Черноморского побережья России. Ночью в нескольких региональных телеграм-каналах в крупных населенных пунктах вблизи восточного черноморского побережья России прошли сообщения о массовом наблюдении яркого болида. Исходя из видео, в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра). При этом, исходя из особенностей фрагментации, существует вероятность, что наблюдался техногенный объект. В настоящее время не получилось точно привязать места получения видео к конкретным координатам, но с большой вероятностью объект разрушился непосредственно над Черным морем», — говорится в сообщении.