В Эхирит-Булагатском районе вечером 11 марта загорелась школа

Поздним вечером 11 марта 2026 года в деревне Серафимовск Эхирит-Булагатского района загорелась школа. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
— На тушение Байтогской средней общеобразовательной школы направились 28 специалистов с привлечением восьми единиц техники, — прокомментировали в ведомстве.
Огонь зафиксировали на здании учреждения в 23:31 по местному времени. И только на утро 12 марта пожар удалось потушить полностью. Дознавателям придется установить, почему школа загорелась. К счастью, никто не пострадал.
