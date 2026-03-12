Ричмонд
В Эхирит-Булагатском районе вечером 11 марта загорелась школа

Пожар тушили всю ночь, никто из жителей деревни Серафимовка не пострадал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Поздним вечером 11 марта 2026 года в деревне Серафимовск Эхирит-Булагатского района загорелась школа. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

— На тушение Байтогской средней общеобразовательной школы направились 28 специалистов с привлечением восьми единиц техники, — прокомментировали в ведомстве.

Огонь зафиксировали на здании учреждения в 23:31 по местному времени. И только на утро 12 марта пожар удалось потушить полностью. Дознавателям придется установить, почему школа загорелась. К счастью, никто не пострадал.

