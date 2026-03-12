В Эхирит-Булагатском районе вечером 11 марта загорелась школа

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что машина с разгона перепрыгнула трещину и ударилась о воду на Байкале. Видео с экстремалом на льду завирусилось в соцсетях. Лед в этом месте уже начал таять, и машина чудом не ушла под воду прямо на глазах у оператора.