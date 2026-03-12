Более 15 сильных взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево, работает ПВО

Местные жители рассказали, что Анапа и Витязево уже около 40 минут находятся под массированной атакой БПЛА. По словам местных, всего к этому минуте было слышно более 15 взрывов со стороны Чёрного моря. В небе видны яркие вспышки, а также воет сирена воздушной опасности. От громких звуков сработали сигнализации у авто. Предварительно, российская ПВО уничтожает дроны Вооружённых сил украины (ВСУ) на подлёте к городу. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Власти просят местных жителей укрыться в безопасном месте.