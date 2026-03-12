В бурю на омской трассе случилось смертельное ДТП

ДТП случилось на 294 километре около пяти часов вечера, когда в регионе началась сильная метель и заносы на дорогах. Предварительно установлено, что с управлением не справилась 50-летняя женщина — водитель «Ниссана». Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта», которым управлял 25-летний мужчина.