В бурю на омской трассе случилось смертельное ДТП

В Тарском районе Омской области вечером 11 марта произошла авария с участием двух машин. На заснеженной трассе в метель столкнулись два легковых автомобиля. Оба водителя погибли на месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
ДТП случилось на 294 километре около пяти часов вечера, когда в регионе началась сильная метель и заносы на дорогах. Предварительно установлено, что с управлением не справилась 50-летняя женщина — водитель «Ниссана». Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта», которым управлял 25-летний мужчина.
Напомним, с 11 марта на загородных трассах региона в связи с резким ухудшением погодных условий ввели запрет на движение для большегрузов, пассажирских автобусов и такси. С вечера были отменены автобусные рейсы из Омска. Водителям рекомендовали отказаться по возможности от дальних поездок.