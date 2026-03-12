9 человек за неделю погибли на пожарах в Новосибирской области

Со 2 по 9 марта в Новосибирской области произошло 84 возгорания, в результате которых девять человек погибли, и среди них двое детей. Еще семеро получили травмы различной степени тяжести, а 23 человека огнеборцам удалось спасти. Такую статистику озвучили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Один из крупных пожаров произошел 5 марта в селе Новолуговое. Там загорелся каркасно-засыпной частный дом. Пожарные прибыли на место уже через пять минут, однако к этому моменту пламя охватило не только жилое строение, но также гараж, баню и надворные постройки. Огнеборцам потребовалось около получаса, чтобы ликвидировать открытое горение. Общая площадь пожара составила 176 квадратных метров. К счастью, в этом случае никто не пострадал. На месте работали 4 единицы техники и 20 сотрудников МЧС России.
Спасатели в очередной раз обращаются к жителям региона с призывом соблюдать правила безопасности. Необходимо следить за исправностью электропроводки и не перегружать сеть одновременным включением нескольких мощных приборов. Курение в неположенных местах также остается одной из частых причин трагедий. Особое внимание специалисты просят уделить детям: нельзя оставлять их без присмотра. Для своевременного обнаружения возгорания рекомендуется установить в жилье автономный пожарный извещатель, а также приобрести огнетушитель объемом не менее пяти литров. При возникновении пожара необходимо немедленно звонить по номерам 101 или 112.