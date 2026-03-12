9 человек за неделю погибли на пожарах в Новосибирской области

Один из крупных пожаров произошел 5 марта в селе Новолуговое. Там загорелся каркасно-засыпной частный дом. Пожарные прибыли на место уже через пять минут, однако к этому моменту пламя охватило не только жилое строение, но также гараж, баню и надворные постройки. Огнеборцам потребовалось около получаса, чтобы ликвидировать открытое горение. Общая площадь пожара составила 176 квадратных метров. К счастью, в этом случае никто не пострадал. На месте работали 4 единицы техники и 20 сотрудников МЧС России.