Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятиклассник на Урале выстрелил в лоб школьнику из пневматического оружия

Ученик пятого класса выстрелил в лоб сверстнику из пневматического оружия во время урока английского языка в Верхней Пышме. Об этом в среду, 11 марта, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ученик пятого класса выстрелил в лоб сверстнику из пневматического оружия во время урока английского языка в Верхней Пышме. Об этом в среду, 11 марта, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

— Учащийся пятого класса одной из школ Верхней Пышмы пронес в школу, предварительно, пневматическое оружие, из которого выстрелил в лоб однокласснику во время урока английского языка, — рассказали в Telegram-канале надзорного ведомства.

Школьник заявил, что на курок нажал «неумышленно во время игры».

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав детей. Также на контроле ведомства находится и доследственная проверка.

Уточняется, что пострадавший ребенок получил легкие травмы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудили после нападения подростка на одноклассника в школе в Александровске (Пермский край). Мальчик ударил сверстника ножом. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.