Пятиклассник на Урале выстрелил в лоб школьнику из пневматического оружия

Ученик пятого класса выстрелил в лоб сверстнику из пневматического оружия во время урока английского языка в Верхней Пышме. Об этом в среду, 11 марта, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
— Учащийся пятого класса одной из школ Верхней Пышмы пронес в школу, предварительно, пневматическое оружие, из которого выстрелил в лоб однокласснику во время урока английского языка, — рассказали в Telegram-канале надзорного ведомства.
Школьник заявил, что на курок нажал «неумышленно во время игры».
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав детей. Также на контроле ведомства находится и доследственная проверка.
Уточняется, что пострадавший ребенок получил легкие травмы.
