Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спиридонов: ВСУ не оставляют попыток атаковать Суджанский район Курской области

Глава района сообщил, что часть населенных пунктов оказались буквально стерты с лица земли.

КУРСК, 12 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины до сих пор не оставляют попыток атаковать приграничный Суджанский район Курской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава района Алексей Спиридонов.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи силами группировки «Север». ВСУ после освобождения ВС РФ Суджи лишились главного хаба и укрепрайона в Курской области.

«Враг до сих пор не оставляет попыток атаковать район», — сказал собеседник агентства.

Спиридонов добавил, что на территории района много разрушений в результате действий ВСУ, часть населенных пунктов оказались буквально стерты с лица земли. «Предстоит большая работа по восстановлению», — отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован 13 марта в 07:00 мск.