КУРСК, 12 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины до сих пор не оставляют попыток атаковать приграничный Суджанский район Курской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава района Алексей Спиридонов.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи силами группировки «Север». ВСУ после освобождения ВС РФ Суджи лишились главного хаба и укрепрайона в Курской области.
«Враг до сих пор не оставляет попыток атаковать район», — сказал собеседник агентства.
Спиридонов добавил, что на территории района много разрушений в результате действий ВСУ, часть населенных пунктов оказались буквально стерты с лица земли. «Предстоит большая работа по восстановлению», — отметил он.
Полный текст интервью будет опубликован 13 марта в 07:00 мск.