Спиридонов: ВСУ не оставляют попыток атаковать Суджанский район Курской области

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи силами группировки «Север». ВСУ после освобождения ВС РФ Суджи лишились главного хаба и укрепрайона в Курской области.