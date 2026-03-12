Муж убил жену ломом и полтора десятка лет прятал тело в бочке

В Японии суд вынес приговор мужчине, который более десяти лет скрывал останки убитой супруги в арендованном складе. Об этом сообщает Japan Today.
На скамье подсудимых оказался 51-летний житель страны Хитоси Хоя. Поводом для расследования стала находка, сделанная в апреле 2025 года в городе Йосикава префектуры Сайтама. Работники складского комплекса вскрыли один из боксов: арендатор долгое время не платил за хранение имущества.
Внутри помещения находилась металлическая бочка. Когда ее открыли, сотрудники обнаружили человеческие останки. О находке сообщили полиции, после чего началось расследование.
Следователи установили, что преступление произошло еще летом 2011 года. По данным правоохранителей, Хоя напал на свою жену в июле того года и ударил ее ломом по голове. Женщина погибла.
После этого мужчина поместил тело в бочку. Через несколько месяцев, в сентябре 2011 года, он арендовал складской бокс и оставил там емкость с останками.
Во время судебного разбирательства обвиняемый заявил, что в семье происходили постоянные конфликты. По его словам, жена регулярно оскорбляла его и применяла физическую силу, а сама страдала проблемами с контролем гнева. Подсудимый сообщил суду, что в итоге решил «положить этому конец».
Суд признал Хитоси Хою виновным в убийстве. В марте ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.
