РАН: над Черноморским побережьем РФ разрушился метеорит

Метеорит размером в несколько десятков сантиметров, предположительно, разрушился в районе Черноморского побережья.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 12 марта в районе Черноморского побережья России мог разрушиться небольшой метеорит. Об этом сообщили специалисты из Институт космических исследований РАН. По их данным, в нескольких городах юга страны жители наблюдали в небе яркий болид, что подтверждается многочисленными видеозаписями.

Сообщения о необычном небесном явлении появились в соцсетях. Судя по записям камер наблюдения, объект был заметен примерно в промежутке между 22:24 и 22:36 по московскому времени. Анализ видеоматериалов указывает на то, что в атмосфере мог разрушиться сравнительно небольшой космический объект размером в несколько десятков сантиметров, возможно достигающий полуметра.

Яркий след болида наблюдали жители Новороссийска, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Ранее астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев заявил, что полностью предотвратить падение метеоритов на Землю невозможно, однако существуют программы, отслеживающие околоземные объекты.