РАН: над Черноморским побережьем РФ разрушился метеорит

Сообщения о необычном небесном явлении появились в соцсетях. Судя по записям камер наблюдения, объект был заметен примерно в промежутке между 22:24 и 22:36 по московскому времени. Анализ видеоматериалов указывает на то, что в атмосфере мог разрушиться сравнительно небольшой космический объект размером в несколько десятков сантиметров, возможно достигающий полуметра.