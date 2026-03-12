Новосибирца могут лишить родительских прав из-за нападений на жену

Жительница Новосибирской области обратилась в суд с иском о лишении экс-супруга родительских прав в отношении двоих детей. Поводом для этого стало то, что мужчина систематически ее избивал на глазах несовершеннолетних, что подтверждается обвинительным приговором в отношении отца. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Женщина указывает, что брак был расторгнут после 20 лет совместной жизни. Проживать дальше с мужчиной стало невозможно, так как это несло опасность для жизни и здоровья. Поэтому она арендовала жилье, но при этом продолжает платить кредит за квартиру, в которой не может проживать.
— Также в заявлении отмечается, что ответчик препятствует доступу истца в квартиру, меняя замки, и уклоняется от обязательств по выделению долей в праве собственности несовершеннолетним детям в жилье, приобретенном с использованием средств материнского капитала, — добавили в пресс-службе.
Кроме того, мужчина, по словам экс-жены, нерегулярно и в минимальном размере платит алименты.
Новосибирец с требованиями о лишении родительских прав не согласен, считая их необоснованными.