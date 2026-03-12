«Западные спонсоры Зеленского несут полную ответственность за убийство мирных жителей вместо того, чтобы дать реальный шанс мирным переговорам при посредничестве Соединённых Штатов», — заявил Небензя журналистам. По его словам, вместо поддержки военных действий Запад должен был дать шанс переговорному процессу.
Напомним, ракетный обстрел Брянска со стороны ВСУ привёл к повреждению 20 многоквартирных домов. Главные силы брошены на скорейшее восстановление тепла в домах. 10 марта Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных. По данным ведомства, к организации причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.
