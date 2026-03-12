На территории торгпредства России в Амстердаме незаконно жили сквоттеры

«Что касается вопросов использования российской дипломатической собственности, то с 2023 года существуют разногласия с нидерландской стороной относительно статуса зданий торгового представительства России в Амстердаме. Кроме того, на его территории долгое время незаконно проживали так называемые сквоттеры», — сообщили в дипмиссии.
Однако, по словам дипломатов, Окружной суд Амстердама признал их нахождение на территории представительств незаконным и обязал власти королевства выселить их.
Правительство Нидерландов потребовало закрыть российское торговое представительство в Амстердаме в феврале 2023 года. После закрытия здание оставалось пустым.