Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории торгпредства России в Амстердаме незаконно жили сквоттеры

ГААГА, 12 мар — РИА Новости. На территории пустующего здания торгового представительства России в Амстердаме долгое время незаконно проживали сквоттеры, однако суд распорядился их выселить, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Нидерландах.

Источник: © РИА Новости

«Что касается вопросов использования российской дипломатической собственности, то с 2023 года существуют разногласия с нидерландской стороной относительно статуса зданий торгового представительства России в Амстердаме. Кроме того, на его территории долгое время незаконно проживали так называемые сквоттеры», — сообщили в дипмиссии.

Однако, по словам дипломатов, Окружной суд Амстердама признал их нахождение на территории представительств незаконным и обязал власти королевства выселить их.

Правительство Нидерландов потребовало закрыть российское торговое представительство в Амстердаме в феврале 2023 года. После закрытия здание оставалось пустым.

Узнать больше по теме
Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше