Shot: Более 15 взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево

Более 15 мощных взрывов прозвучало в районе Анапы и Витязево Краснодарского края. Силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что Анапа и Витязево около 40 минут находятся под массированной атакой дронов. Всего было слышно более 15 взрывов со стороны Черного моря. В небе видны яркие вспышки, воет сирена воздушной опасности. От громких звуков сработали сигнализации у автомобилей, — сказано в публикации.

По предварительным данным, средства ПВО ликвидируют беспилотники ВСУ на подлете к городу. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого сообщалось, что около 10 взрывов прозвучало над Краснодаром и Северским районом края. Силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку дронов-камикадзе ВСУ, написал Telegram-канал Shot.

Город Сочи столкнулся с беспрецедентной по длительности атакой Вооруженных сил Украины. Об этом 11 марта сообщил глава города Андрей Прошунин.

