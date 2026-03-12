Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В файлах по делу Эпштейна нашли подозрительные комментарии к девушкам

В каталогах с анкетами девушек в файлах Эпштейна были обнаружены подозрительные комментарии.

Источник: Аргументы и факты

В документах, связанных со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, были обнаружены каталоги с анкетами девушек из Литвы и Украины, содержащие примечания, которые могут указывать на сомнительные намерения составителей.

В некоторых комментариях отмечается настороженность по отношению к кандидаткам или высказываются предположения о том, что сотрудничество с ними может быть рискованным.

В ряде записей упоминаются подозрения относительно самих девушек или их поведения. Так, одна из британок, согласно пометке, показалась слишком осторожной, из-за чего авторы заметок посчитали взаимодействие с ней небезопасным. В отношении некоторых украинок также встречаются оценки их характера или намерений: одних называют слишком проницательными и вызывающими недоверие, других характеризуют как имеющих опыт лишь в модельной сфере или пытавшихся изменить свой возраст.

Помимо личных характеристик, составители каталога обращали внимание на социальные связи кандидаток. В заметках подчеркивалось наличие у некоторых из них большого круга знакомых в разных городах, включая Милан, Нью-Йорк и Киев, что, по мнению авторов записей, могло быть полезным для поиска новых участниц.

В отдельных случаях девушкам даже присваивались условные оценки и указывалось, что они могут помогать привлекать других «кандидатов».

Ранее стало известно, что Эпштейн обсуждал с подельниками возможные причины трагической гибели на Манхеттене в 2008 году топ-модели из Казахстана Русланы Коршуновой.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше