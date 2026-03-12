В файлах по делу Эпштейна нашли подозрительные комментарии к девушкам

В документах, связанных со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, были обнаружены каталоги с анкетами девушек из Литвы и Украины, содержащие примечания, которые могут указывать на сомнительные намерения составителей.
В некоторых комментариях отмечается настороженность по отношению к кандидаткам или высказываются предположения о том, что сотрудничество с ними может быть рискованным.
В ряде записей упоминаются подозрения относительно самих девушек или их поведения. Так, одна из британок, согласно пометке, показалась слишком осторожной, из-за чего авторы заметок посчитали взаимодействие с ней небезопасным. В отношении некоторых украинок также встречаются оценки их характера или намерений: одних называют слишком проницательными и вызывающими недоверие, других характеризуют как имеющих опыт лишь в модельной сфере или пытавшихся изменить свой возраст.
Помимо личных характеристик, составители каталога обращали внимание на социальные связи кандидаток. В заметках подчеркивалось наличие у некоторых из них большого круга знакомых в разных городах, включая Милан, Нью-Йорк и Киев, что, по мнению авторов записей, могло быть полезным для поиска новых участниц.
В отдельных случаях девушкам даже присваивались условные оценки и указывалось, что они могут помогать привлекать других «кандидатов».
Ранее стало известно, что Эпштейн обсуждал с подельниками возможные причины трагической гибели на Манхеттене в 2008 году топ-модели из Казахстана Русланы Коршуновой.