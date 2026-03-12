В файлах по делу Эпштейна нашли подозрительные комментарии к девушкам

В ряде записей упоминаются подозрения относительно самих девушек или их поведения. Так, одна из британок, согласно пометке, показалась слишком осторожной, из-за чего авторы заметок посчитали взаимодействие с ней небезопасным. В отношении некоторых украинок также встречаются оценки их характера или намерений: одних называют слишком проницательными и вызывающими недоверие, других характеризуют как имеющих опыт лишь в модельной сфере или пытавшихся изменить свой возраст.