На Камчатке битами избили семью из-за парковки: Бастрыкин потребовал доклад о следствии

Также в Белгороде произошла ссора на парковке. У супермаркета водитель набросился на пенсионера, чья дверь случайно повредила его автомобиль. Во время словесной перепалки белгородец ударил оппонента в лицо, после чего уехал. 75-летний мужчина обратился в больницу.