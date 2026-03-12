На Камчатке битами избили семью из-за парковки: Бастрыкин потребовал доклад о следствии

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад по делу о нападении на отца и сына на Камчатке из-за парковочного места. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Главе СК России будет представлен доклад по обстоятельствам совершения хулиганских действий в Камчатском крае», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что информация о групповом нападении приезжих на местных жителей Петропавловска-Камчатского появилась в социальных сетях. Конфликт возник из-за парковочного места. В результате отец и сын были избиты группой лиц, вооруженных битами и дубинками.
Отмечается, что в конфликте также пострадала мать потерпевшего. Женщина пыталась прекратить драку. Один из нападавших позволил себе оскорбительные высказывания в адрес потерпевших и других граждан.
В СК возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Камчатскому краю рассмотреть возможность передачи дела в центральные следственные органы и дать правовую оценку публичным высказываниям участников конфликта.
Во Владивостоке полиция проводит проверку после драки между мужчинами на парковке. В дежурную часть обратился местный житель. Он сообщил, что неизвестный нанес ему телесные повреждения. Пострадавший попросил привлечь обидчика к ответственности.
Ранее в Екатеринбурге произошел конфликт из-за парковочного места. В результате пострадала 46-летняя женщина-педагог. Ее несколько раз ударили по голове. Избиение происходило на глазах у ее 12-летней дочери, которая находилась в машине.
Также в Белгороде произошла ссора на парковке. У супермаркета водитель набросился на пенсионера, чья дверь случайно повредила его автомобиль. Во время словесной перепалки белгородец ударил оппонента в лицо, после чего уехал. 75-летний мужчина обратился в больницу.
Как сообщал KP.RU, актриса Анна Артамонова стала фигуранткой уголовного дела после конфликта на парковке в Москве. Многодетная мать, пытаясь защитить своего ребенка, взяла кухонный нож из машины и ударила одного из нападавших.