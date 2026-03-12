Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников

Василь Родидеал находится в розыске в Румынии в связи с наличием ордера на исполнение приговора. В Румынии он был осужден на 12,5 лет, в том числе за создание и поддержку ОПГ, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, и необоснованное подстрекательство к совершению убийства.