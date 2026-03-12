Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников

«Генпрокуратура РФ приняла решение о его выдаче по запросу Минюста Румынии, мы обжаловали это решение, но суд первой инстанции оставил его в силе. Также подана апелляционная жалоба, её рассмотрение пока не назначено», — рассказала собеседница агентства.
По её словам, если апелляционный суд согласится с нижестоящей инстанцией, «можно будет ожидать выдачу». Сам Родидеал, который более года находится в российском СИЗО, хотел бы остаться в РФ, добавила защитник.
Гражданин Румынии был задержан и арестован в России по запросу Интерпола в феврале 2025 года. Как выяснилось, он жил в РФ под другим именем — Василия Кравцова. Установить, что Кравцов — это и есть Родидеал, удалось по отпечаткам пальцев.
Василь Родидеал находится в розыске в Румынии в связи с наличием ордера на исполнение приговора. В Румынии он был осужден на 12,5 лет, в том числе за создание и поддержку ОПГ, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, и необоснованное подстрекательство к совершению убийства.
Румынская пресса со ссылкой на местные правоохранительные органы ранее сообщала, что Родидеал в 2005 году планировал убийство партнера по бизнесу. Тем не менее, злоумышленники не исполнили задуманное из-за вмешательства полиции и скрылись из страны.