Жительница Новосибирска заработала на ложных торгах автомобилями 2,6 млн рублей

Обвиняемая — жительница Новосибирска. Ее будут судить за четыре эпизода мошенничества в крупном размере. По версии следствия, с декабря 2024 по январь 2025 года женщина предлагала жителям купить автомобили по заниженной цене. Она сообщала покупателям, что транспорт якобы продают в рамках закрытых торгов, которые проводит служба судебных приставов.