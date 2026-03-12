Жительница Новосибирска заработала на ложных торгах автомобилями 2,6 млн рублей

В Калининском районном суде города рассмотрят дело о мошенничестве при продаже автомобилей с «торгов». Подробности сообщили в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Обвиняемая — жительница Новосибирска. Ее будут судить за четыре эпизода мошенничества в крупном размере. По версии следствия, с декабря 2024 по январь 2025 года женщина предлагала жителям купить автомобили по заниженной цене. Она сообщала покупателям, что транспорт якобы продают в рамках закрытых торгов, которые проводит служба судебных приставов.
Под предлогом предоплаты она получила от потерпевших 2,6 млн рублей. Деньгами распорядилась по своему усмотрению. Жительницу заключили под стражу. Судебное заседание пройдет 23 марта.