Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Hadath: в Иране атаковали с воздуха авиационный колледж

РАБАТ, 12 марта. /ТАСС/. Авиационный колледж в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, подвергся атаке с воздуха. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Источник: AP 2024

По его информации, в пределах города слышны взрывы, в небе над Исфаханом видны военные самолеты.

Информация о возможном ущербе или пострадавших пока не приводится.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше