Al Hadath: в Иране атаковали с воздуха авиационный колледж

По его информации, в пределах города слышны взрывы, в небе над Исфаханом видны военные самолеты.
Информация о возможном ущербе или пострадавших пока не приводится.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше