Минздрав Ливана: при ударе Израиля по пляжу в Бейруте погибли семь человек

В ночь с 4 на 5 марта израильский беспилотник атаковал автомобили, направлявшиеся к международному аэропорту Бейрута. После этого удара Министерство здравоохранения Ливана проинформировало о гибели троих человек. Ещё шесть пострадавших были госпитализированы.