Минздрав Ливана: при ударе Израиля по пляжу в Бейруте погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате удара израильской армии по пляжу в Бейруте, сообщило министерство здравоохранения Ливана.
«В результате израильского удара по Рамлет аль-Байда в Бейруте погибли, по первоначальным данным, семь человек, ранен 21», — сказано в заявлении ведомства, которое процитировала газета Le Figaro.
Согласно информации журналистов, на этом месте ночуют перемещенные лица, которые покинули свои дома вследствие обострения конфликта на южной границе Ливана.
Ранее телеканал CNN сообщил, что военнослужащие Израиля убили христианского священника в Ливане, открыв по нему огонь из танка. Эти данные подтвердило Национальное информационное агентство Ливана.
В ночь с 4 на 5 марта израильский беспилотник атаковал автомобили, направлявшиеся к международному аэропорту Бейрута. После этого удара Министерство здравоохранения Ливана проинформировало о гибели троих человек. Ещё шесть пострадавших были госпитализированы.