Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Ливана: при ударе Израиля по пляжу в Бейруте погибли семь человек

Ливанские власти сообщили о семи погибших и 21 пострадавшем после удара Израиля по пляжу в Бейруте.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере семь человек погибли в результате удара израильской армии по пляжу в Бейруте, сообщило министерство здравоохранения Ливана.

«В результате израильского удара по Рамлет аль-Байда в Бейруте погибли, по первоначальным данным, семь человек, ранен 21», — сказано в заявлении ведомства, которое процитировала газета Le Figaro.

Согласно информации журналистов, на этом месте ночуют перемещенные лица, которые покинули свои дома вследствие обострения конфликта на южной границе Ливана.

Напомним, 3 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вошла на приграничную территорию в южной части Ливана и заняла там несколько контрольных позиций. Израильские военные также отметили, что целенаправленно бьют по инфраструктуре ливанского шиитского движения «Хезболла».

Ранее телеканал CNN сообщил, что военнослужащие Израиля убили христианского священника в Ливане, открыв по нему огонь из танка. Эти данные подтвердило Национальное информационное агентство Ливана.

В ночь с 4 на 5 марта израильский беспилотник атаковал автомобили, направлявшиеся к международному аэропорту Бейрута. После этого удара Министерство здравоохранения Ливана проинформировало о гибели троих человек. Ещё шесть пострадавших были госпитализированы.