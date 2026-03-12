Опасность под водой: названа угроза реки Звенигорода, где пропали дети

В подмосковном Звенигороде разворачивается драматичная история. Спасатели обнаружили тело одного из трех подростков, пропавших еще 7 марта. Двое детей до сих пор числятся без вести пропавшими. К операции на Москве-реке подключили авиацию и водолазов, которые работают в экстремальных условиях ледохода.
Тело мальчика нашли в 800 метрах от места провала.
Поиски 13-летней девочки и двух 12-летних мальчиков, ушедших гулять в минувшую субботу и не вернувшихся домой, привели к страшной находке.
Как сообщила aif.ru помощник руководителя управления СК по Московской области Ольга Врадий, из воды подняли тело одного из пропавших.
«Будут назначены экспертизы с целью установления причины смерти ребенка», — заявила Врадий.
По предварительным данным, найден один из мальчиков. Тело обнаружили на расстоянии около 800 метров от того места на берегу, где были найдены следы пребывания компании. Основная версия случившегося — дети вышли на лед Москвы-реки и провалились в полынью.
К поискам подключили летчиков.
Спасательная операция, переросшая в поисковую, не прекращается ни на минуту. Вчера, 11 марта, в небо поднялась авиация, чтобы осмотреть труднодоступные участки акватории с воздуха.
«К работе подключилась авиация: над местом поиска совершал облет вертолет ВПСО “Ангел”. Также для осмотра русла реки и прибрежной полосы с воздуха был задействован легкомоторный самолет SkyLiader 500», — сообщила aif.ru представитель отряда «ЛизаАлерт» Олеся.
По ее словам, применение авиации позволило значительно расширить зону видимости и детально изучить участки, куда наземным группам добраться сложно.
Водолазы работают на ощупь среди льдин.
Особую сложность операции придает ледоход, начавшийся на реке. Водолазы работают в условиях нулевой видимости и сильного течения. Руководитель пресс-службы водолазной группы «Добротворец» София Морозова подробно описала, с чем приходится сталкиваться спасателям.
«С помощью аэролодок и специальных сканирующих устройств проводится обследование дна и толщи воды. В ходе работ определяются новые точки, требующие проверки водолазами», — рассказала Морозова.
Сначала дно сканируют с лодок с помощью эхолотов. Если прибор находит подозрительный объект, координаты фиксируют и отправляют опытным операторам. При подтверждении на этом месте ставят буй, куда и отправляется водолаз.
Сейчас этот процесс осложнен погодными условиями.
«Льдины не только поверхностные — крупные и тяжелые, от которых лодкам приходится уворачиваться. Особую опасность представляют притопленные льдины, движущиеся под водой: с поверхности их не видно, и лодка рискует налететь на такую глыбу двигателем или датчиком эхолота», — отметила Морозова.
Сами спуски водолазов происходят в экстремальных условиях: ледяная вода, течение до трех метров в секунду и полное отсутствие видимости. Работа ведется практически на ощупь. Чтобы не рисковать жизнями спасателей, водолазов спускают точечно для проверки конкретных квадратов, после чего сразу поднимают на поверхность для отдыха.
Поиски оставшихся двоих детей продолжаются. На месте работают все оперативные службы и добровольцы.