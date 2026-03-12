Опасность под водой: названа угроза реки Звенигорода, где пропали дети

В подмосковном Звенигороде разворачивается драматичная история. Спасатели обнаружили тело одного из трех подростков, пропавших еще 7 марта. Двое детей до сих пор числятся без вести пропавшими. К операции на Москве-реке подключили авиацию и водолазов, которые работают в экстремальных условиях ледохода.