WP: удар США по школе в Иране мог быть ошибкой разведки

Как отмечают источники газеты, атака была частью операции США, направленной против военных объектов поблизости. Однако в результате удара по школе, по имеющимся данным, погибли более 175 человек, большинство из которых были учениками. Один из чиновников сообщил журналистам, что изначально возникли вопросы о том, каким образом образовательное учреждение оказалось включено в список целей.