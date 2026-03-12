Ричмонд
WP: удар США по школе в Иране мог быть ошибкой разведки

Авиаудар по школе для девочек на юге Ирана мог произойти из-за ошибки при определении цели.

Источник: Аргументы и факты

Авиаудар по школе для девочек на юге Ирана мог произойти из-за ошибки при определении цели. По данным The Washington Post, объект могли принять за военный из-за неточностей в разведданных или сбоя в алгоритмах, применяемых для анализа информации.

Инцидент произошел 28 февраля в городе Minab, где под удар попала начальная школа «Шаджаре Тайебе», расположенная рядом с иранской военной базой.

Как отмечают источники газеты, атака была частью операции США, направленной против военных объектов поблизости. Однако в результате удара по школе, по имеющимся данным, погибли более 175 человек, большинство из которых были учениками. Один из чиновников сообщил журналистам, что изначально возникли вопросы о том, каким образом образовательное учреждение оказалось включено в список целей.

По информации издания, причиной могла стать ошибка при определении координат объекта или некорректная обработка разведывательных данных. Как отмечается в публикации, в американской версии системы Maven применяются элементы модели Claude, разработанной компанией Anthropic. Источники допускают, что из-за высокой скорости и масштаба операции часть целей могла быть выбрана алгоритмами без достаточной дополнительной проверки.

Ранее американский президент Дональд Трамп отказался комментировать сообщения о том, что армия США нанесла удар по школе в Иране.

