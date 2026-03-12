Компрессорная станция «Русская» атакована под Анапой: Киев позарился на поставки газа в Европу

«Газпром» сообщил о воздушном нападении на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Об этом компания заявила в телеграм-канале.
Станция расположена в Анапском районе, всего в пяти километрах от побережья. Она является начальной точкой для поставок газа по «Турецкому потоку».
«Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России — компрессорная станция (КС) “Русская”. Накануне зафиксированы атаки на КС “Береговая” и КС “Казачья”, — говорится в сообщении.
Министерство обороны РФ уточнило, что за атакой стоит киевский режим. Украина стремилась прекратить поставки газа в Европу. В районе станции сбили десять беспилотников. Отмечается, что сама «Русская» не пострадала.
«Одновременно с попытками выведения из строя газокомпрессорной станции “Русская” киевский режим в ночное время 11 марта предпринял попытку атаки с применением 14 ударных БПЛА самолётного типа на компрессорную станцию “Береговая” трубопровода “Голубой поток” в районе г. Туапсе», — добавили в военном ведомстве.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытки Украины атаковать инфраструктуру газопровода «Турецкий пото» являются нарушением венгерского суверенитета.
Министр подчеркнул, что «Турецкий поток» является гарантией стабильного газоснабжения Будапешта. В случае его остановки Венгрия не сможет обеспечить своих граждан необходимыми ресурсами.
Напомним, что 5 марта Россия располагала информацией о том, что Киев рассматривает возможность совершения диверсий против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что речь идет о попытках подрыва инфраструктуры, через которую осуществляется поставка газа по Черному морю.
Ранее KP.RU сообщал, что два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что в результате удара был ранен сотрудник охраны предприятия. Также был поврежден резервуар с топливом.