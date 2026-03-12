В Ангарске задержали чиновника, который подозревается в получении взятки

В Ангарске задержали директора казенного учреждения за взятку. 47 летний чиновник получил деньги от представителей подрядной организации. С ней был заключен контракт на ремонт кровли, мастерских и замену оконных блоков в школе. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.