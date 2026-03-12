Ричмонд
В Ангарске задержали чиновника, который подозревается в получении взятки

Чиновник получил деньги от подрядной организации, которая должна была сделать капремонт школы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске задержали директора казенного учреждения за взятку. 47 летний чиновник получил деньги от представителей подрядной организации. С ней был заключен контракт на ремонт кровли, мастерских и замену оконных блоков в школе. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

— Взятка была передана в обмен на ускорение приёмки и оплаты работ, информирование о планах администрации заключать другие дорогостоящие контракты, подписание актов приёмки работ и справок о стоимости услуг, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Следователи завели в отношении мужчины уголовное дело. На рабочем месте и в квартире чиновника провели обыски, изъяли документы для расследования. Директора учреждения задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре задержали юриста, который подозревается в нападении на следователей.