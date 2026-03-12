Мартовский каток на дорогах: множество ДТП произошло в Приангарье из-за снегопада

IrkutskMedia, 12 марта. За последние дни из-за переменчивой погоды на дорогах Приангарья сложилась напряженная обстановка. Весеннее потепление сменяется снегопадами. Гололед сносит автомобили на обочину, а снежная пелена снижает видимость во время движения. Как итог — аварии, заторы и парализованное движение. ИА IrkutskMedia представляет дорожную хронику за 11—12 марта .