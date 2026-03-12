Мартовский каток на дорогах: множество ДТП произошло в Приангарье из-за снегопада

IrkutskMedia, 12 марта. За последние дни из-за переменчивой погоды на дорогах Приангарья сложилась напряженная обстановка. Весеннее потепление сменяется снегопадами. Гололед сносит автомобили на обочину, а снежная пелена снижает видимость во время движения. Как итог — аварии, заторы и парализованное движение. ИА IrkutskMedia представляет дорожную хронику за
Серьезное ДТП зафиксировали очевидцы на улице Чайковского в Иркутске. В результате аварии легковой автомобиль получил повреждения капота.
На пересечении Пискунова и Партизанской накануне вечером карета скорой помощи столкнулась с иномаркой. Информация по возможных пострадавших уточняется.
Также в Тулуне на выезде из города автобус вылетел на обочину и угодил в кювет.
В Усть-Куте произошло жесткое столкновение ВАЗ-2101 с опорой ЛЭП. От удара произошло падение электрического кабеля на проезжую часть.
ИА IrkutskMedia призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах. В условиях снегопада и гололедицы соблюдайте скоростной режим, увеличивайте дистанцию и откажитесь от резких манёвров. Берегите себя и других участников движения.