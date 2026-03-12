В Иркутске разыскивают укравшего на фудкорте телефон мужчину

IrkutskMedia, 12 марта. В Иркутске полицейские разыскивают мужчину, который украл телефон на фудкорте в одном из ТЦ. Девочка оставила свой девайс на столике, за который подсел неизвестный. Вскоре школьница поняла, что смартфон исчез.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в один из отделов полиции города с заявлением обратилась мама несовершеннолетней.
Просматривая видеозаписи с камер наблюдения, оперативники выяснили, что завладеть телефоном мог мужчина, запечатленный на фото.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: