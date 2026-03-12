Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске разыскивают укравшего на фудкорте телефон мужчину

В полицию обратилась мама несовершеннолетней.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 12 марта. В Иркутске полицейские разыскивают мужчину, который украл телефон на фудкорте в одном из ТЦ. Девочка оставила свой девайс на столике, за который подсел неизвестный. Вскоре школьница поняла, что смартфон исчез.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в один из отделов полиции города с заявлением обратилась мама несовершеннолетней.

Просматривая видеозаписи с камер наблюдения, оперативники выяснили, что завладеть телефоном мог мужчина, запечатленный на фото.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (908) 659−09−86 или 8 (3952) 29−21−40.