В нацпарке под Красноярском исследовали 25 км тайги в поисках пропавшего мужчины

Мужчину найти не удалось, сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Порядка 25 км горно-таежной местности обследовали спасатели, волонтеры, полицейские в поисках пропавшего в нацпарке «Красноярские Столбы» мужчины. Об этом говорится в сообщении краевого учреждения «Спасатель».

Ранее сообщалось, что 55-летний мужчина 9 марта, предположительно, ушел на прогулку в национальный парк и домой не вернулся.

«25 км горно-таежной местности обследовали вчера краевые спасатели совместно с сотрудниками полиции и волонтерами в ходе поиска мужчины на “Красноярских Столбах”. Проверялись не только основные туристические маршруты, но и труднодоступные места и дикие тропы, не отмеченные на картах национального парка», — говорится в сообщении.

К поискам привлечен кинологический расчет Красноярского поисково-спасательного отряда. Мужчину найти не удалось, поисковая операция продолжится сегодня.

«Красноярские Столбы» расположены в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Площадь нацпарка составляет 47 219 га.