За прошедшие сутки мошенники обманули двух омских студентов на значительную сумму

Более 300 тысяч рублей потеряли за минувшие сутки омские студенты. При обмане молодых людей киберпреступники использовали фишинговый сайт и традиционный «безопасный» счет.
Омская студентка решила провести культурно вечер на концерте приезжего стендапера. Увидев в интернете рекламу, девушка перешла по ссылке на сайт, на котором и приобрела дорогой билет. Однако уведомление об оплате и сам билет в электронном виде студентка так и не получила. Она предприняла еще несколько попыток приобрести билет. И только после потери 19 тысяч рублей и более тщательном рассмотрении сайта, девушка поняла, что перечисляла деньги мошенникам через подставной, фишинговый сайт.
Вторым потерпевшим молодым человеком стал студент-первокурсник одного из омских вузов. Он ответил на звонок с неизвестного номера, и собеседник сумел убедить его сказать код из смс. После этого у студента начались традиционные проблемы со звонками от «сотрудников» ФСБ и различных «служб безопасности». По итогу общения, мошенники убедили молодого человека в необходимости перевести все свои сбережения на «безопасный счет». Следуя инструкциям, юноша лишился 278 тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Почти на 700 тысяч рублей обманули телефонные мошенники модного омского диджея.