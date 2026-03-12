За прошедшие сутки мошенники обманули двух омских студентов на значительную сумму

Омская студентка решила провести культурно вечер на концерте приезжего стендапера. Увидев в интернете рекламу, девушка перешла по ссылке на сайт, на котором и приобрела дорогой билет. Однако уведомление об оплате и сам билет в электронном виде студентка так и не получила. Она предприняла еще несколько попыток приобрести билет. И только после потери 19 тысяч рублей и более тщательном рассмотрении сайта, девушка поняла, что перечисляла деньги мошенникам через подставной, фишинговый сайт.