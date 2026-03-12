Ричмонд
Предварительной причиной пожара в школе Приангарья стало короткое замыкание

Площадь возгорания составила 1,26 тыс. кв. м.

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Короткое замыкание стало предварительной причиной пожара в школе в населенном пункте Серафимовске Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Ранее мэр района Геннадий Осодоев сообщил о том, что школа полностью сгорела.

«Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. Предварительно, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте работают 35 человек и 11 единиц техники, идет разбор завалов и проливка строительных конструкций. Площадь пожара составила 1,26 тыс. кв. м.

Прокуратура начала проверку по факту пожара в школе. Надзорное ведомство также поставило на контроль вопросы организации образовательного процесса, подвоза учащихся в школу близлежащего населенного пункта, их питания.