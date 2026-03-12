Электричка насмерть сбила четырех мужчин на Ярославском направлении МЖД

Четыре человека погибли под колесами электрички на остановочном пункте Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом 11 марта сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
По данным ведомства, вечером электропоезд травмировал нескольких граждан на железнодорожных путях. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Движение поездов на участке продолжилось по графику. Временно были задержаны несколько пригородных электричек.
По информации источника телеканала «Звезда», погибшие — мужчины среднего возраста. Они не являлись сотрудниками железной дороги.
В Московской железной дороге сообщили, что причиной трагедии стало нарушение правил безопасности на транспорте.
Очевидцы утверждают, что на этом участке нередко перебегают пути безбилетные пассажиры. Неподалеку от станции также находится строительная площадка.
По одной из версий, погибшие могли работать на стройке и пытались сократить путь, переходя железнодорожные пути.
Читайте также: Центробанк создаст реестр банковских карт россиян к 2027 год.