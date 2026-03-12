Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

35-летнего мужчину с наркотиками задержали в аэропорту Иркутска

Полицейские возбудили уголовное дело.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

IrkutskMedia, 12 марта. В аэропорту Иркутска транспортные полицейские обнаружили пассажира, у которого при себе были наркотики. 35-летнего жителя Приангарья задержали на входном контроле внутренних авиалиний воздушной гавани.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, правоохранители нашли свёрток с веществом со специфическим запахом в рюкзаке задержанного.

Задержанный пояснил правоохранителям, что хранил наркотическое средство для личного потребления, без цели сбыта. В аэропорт пассажир приехал на общественном транспорте с целью улететь в Новосибирск.

Экспертиза показала, что изъятое — разные наркотические средства весом 0,051 грамм и 0,841 грамм. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Фигуранту назначена мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Ранее агентство сообщало, что в Братске полицейские сорвали тщательно спланированную схему распространения наркотиков. Злоумышленники прятали запрещенные вещества в тайниках и передавали координаты наркозависимым.