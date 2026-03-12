35-летнего мужчину с наркотиками задержали в аэропорту Иркутска

IrkutskMedia, 12 марта. В аэропорту Иркутска транспортные полицейские обнаружили пассажира, у которого при себе были наркотики. 35-летнего жителя Приангарья задержали на входном контроле внутренних авиалиний воздушной гавани.
Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, правоохранители нашли свёрток с веществом со специфическим запахом в рюкзаке задержанного.
Задержанный пояснил правоохранителям, что хранил наркотическое средство для личного потребления, без цели сбыта. В аэропорт пассажир приехал на общественном транспорте с целью улететь в Новосибирск.
Экспертиза показала, что изъятое — разные наркотические средства весом 0,051 грамм и 0,841 грамм. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Фигуранту назначена мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.
Ранее агентство сообщало, что в Братске полицейские сорвали тщательно спланированную схему распространения наркотиков. Злоумышленники прятали запрещенные вещества в тайниках и передавали координаты наркозависимым.