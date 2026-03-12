Военный суд огласит приговор виновным в теракте в «Крокус Сити Холле»

Второй Западный окружной военный суд 12 марта объявит приговор 19 обвиняемым по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Жертвами нападения в марте 2024 года стали 149 человек. Оглашение резолютивной части решения начнется в 11:00 и пройдет в открытом режиме для прессы и публики.