Военный суд огласит приговор виновным в теракте в «Крокус Сити Холле»

Второй Западный окружной военный суд 12 марта объявит приговор 19 обвиняемым по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Жертвами нападения в марте 2024 года стали 149 человек. Оглашение резолютивной части решения начнется в 11:00 и пройдет в открытом режиме для прессы и публики.
Судебный процесс стартовал 4 августа 2025 года. Заседания проходили в выездном формате в одном из зданий Московского городского суда. По ходатайству прокурора дело рассматривалось в закрытом режиме из-за угроз безопасности участникам процесса и наличия секретных материалов.
Перед судом предстали 19 обвиняемых. Среди них предполагаемые непосредственные исполнители теракта. Остальные фигуранты проходят по делу как предполагаемые пособники.
Уголовное дело расследовало Главное следственное управление Следственного комитета России. Материалы расследования составили 427 томов. Следственные действия в отношении двух предполагаемых организаторов и еще четырех участников террористической организации продолжаются.
Как сообщали в Генеральной прокуратуре, государственное обвинение попросило назначить 15 подсудимым пожизненное лишение свободы. Для четверых исполнителей теракта прокуроры предложили особый порядок отбывания наказания: первые 17 лет — в тюрьме, затем в колонии особого режима. Кроме того, обвинение просит назначить каждому штраф в размере 990 тыс. рублей.
Представители потерпевших выступили за более строгий приговор и предложили увеличить срок содержания исполнителей в тюрьме до 25 лет. Для еще четырех обвиняемых прокуратура запросила сроки лишения свободы от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев.
Защита фигурантов, в свою очередь, просила суд не назначать подсудимым пожизненное лишение свободы.
Гособвинение также требует лишить российского гражданства Исроила Исломова и его сыновей Диловара и Аминчона, а также Алишера Касимова. Следствие считает, что Касимов предоставил квартиру, где проживали исполнители теракта. Прокуратура просит конфисковать это жилье в доход государства.
В рамках уголовного дела заявлены гражданские иски на сумму около 66 млн рублей. Потерпевшими признаны около 1,7 тыс. человек, а также операторы связи и четыре организации. Общий ущерб от теракта оценивается примерно в 6 млрд рублей.
Читайте также: Центробанк создаст реестр банковских карт россиян к 2027 году.