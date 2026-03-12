Fars: кибератака Ирана вывела из строя систему железнодорожных путей Израиля

«Израильские железные дороги взломаны», — указывает агентство. По его утверждению, «в результате кибератаки железнодорожная система противника была выведена из строя». Fars добавляет, что «все станции [израильских железнодорожных линий] небезопасны до дальнейшего уведомления».
