В Иркутской области полностью сгорело здание школы

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Казани. Огонь охватил склад по производству косметики и парфюмерии. Площадь возгорания достигла трёх тысяч квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Для тушения привлекали 84 специалиста и 25 единиц техники.